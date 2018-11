Kirchhorst

Seit mittlerweile 20 Jahren engagiert sich der Verein Kiran Kinderhaus in Nepal. Er gibt hilfsbedürftigen Mädchen ein Zuhause und ermöglicht ihnen eine Schul- und Berufsausbildung. Möglich machen das viele Unterstützer des Gründer-Ehepaares Inge und Klaus Busch aus Kirchhorst. Zu diesem Unterstützerkreis zählt auch der gemischte Chor Cantamus – der nun zu einem Benefizkonzert am Freitag, 23. November, um 19.30 Uhr in der Kirchhorster St.-Nikolai-Kirche einlädt.

„Der Vorteil an einem Ort wie Kirchhorst ist doch, dass eigentlich immer jemand ein Mitglied aus einem der Nachbarvereine kennt“, meint Heidrun Lemke aus dem Vorstandsteam von Cantamus. So wurde gemeinsam mit den Verantwortlichen des Kiran Kinderhauses die Idee entwickelt, das Kiran-Jubiläumswochenende mit einem Festkonzert zu eröffnen. In der Kirchhorster Kirche präsentiert der Chor Höhepunkte aus seinem aktuellen Programm sowie einige neu einstudierte Stücke. Für die 45 Sängerinnen und Sänger ist die Teilnahme an diesem Konzert Ehrensache. „Die Arbeit in Nepal finden wir wirklich unterstützenswert,“ meint die Cantamus-Vorsitzende Ingrid Teichert.

Am Klavier wird der Chor wieder begleitet von dem hannoverschen Jazzpianisten Markus Horn, die musikalische Leitung hat Martin Schulte inne. Auf dem Programm steht alte und neue Chormusik aus aller Welt – es wird emotional, unterhaltsam und überraschend. Der Eintritt zum Konzert ist frei, die Sänger bitten um viele Spenden für das Projekt Kiran Kinderhaus.

Das Benefizkonzert am Freitagabend bildet den Auftakt zum Benefizwochenende des Vereins Kiran Kinderhaus. Dieser präsentiert sich am Wochenende, 24./25. November, jeweils ab 14.30 Uhr in der Aula der Grundschule Altwarmbüchen an der Bernhard-Rehkopf-Straße 11. Die Gäste können nepalesische Tänze, Ballettvorführungen und einen Auftritt des Großburgwedelers Kinderchores MiMaMu erleben. Es gibt Kunsthandwerk aus Nepal, eine Kaffeestube, Lose für die Tombola und einen Film über das vergangene Jahr im Kinderhaus.

Von Frank Walter