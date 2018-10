Kirchhorst

Eine böse Überraschung erlebte am Dienstagmorgen um 7.15 Uhr der Fahrer eines VW Golf in Kirchhorst. Auf der Fahrerseite des am Abend zuvor um 18 Uhr an der Neuwarmbüchener Straße abgestellten Autos entdeckte er einen großen, tiefen Kratzer.

Augenscheinlich hatte der Fahrer eines anderen Fahrzeugs den Wagen im Vorbeifahren gestreift und sich, ohne sich weiter um das Geschehene zu kümmern, von der Unfallstelle entfernt. Die Polizei gibt den Schaden mit 4000 Euro an und hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Die Beamten bitten etwaige Zeugen sich unter der Telefonnummer (05139) 9910 zu melden.

Von Thomas Oberdorfer