Kirchhorst

Kirchhorsts Gewerbegebiete, die direkten Autobahnanschluss haben, ziehen regelmäßig Kriminelle an, die Firmenfahrzeuge aufbrechen. Eine Serie, wie die am Mittwoch an der Tischlerstraße und an der Straße Kollberg hat es aber auch dort seit Jahren nicht gegeben: Zwischen Mitternacht und 5.30 Uhr demontierten Unbekannte fachmännisch von insgesamt zwölf Kleintransportern Mercedes-Benz Sprinter, die auf einem Firmengrundstück und am Fahrbahnrand abgestellt waren, die Katalysatoren, die wertvolle Rohstoffe wie Platin enthalten. Betroffen sind vier Betriebe. Die genaue Höhe des Schadens konnte die Polizei am Mittwoch noch nicht benennen. Sie bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, unter Telefon (05139) 9910 um Hinweise.

Von Martin Lauber