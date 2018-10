Kirchhorst

Bullis von Volkswagen sind bei Autodieben beliebt. Das ist seit Längerem bekannt. Aber die Diebstahlserie, die sich in dieser Woche in Isernhagen abspielt, ist dann schon etwas ganz Besonderes. Unbekannte entwendeten am Mittwoch, 10. Oktober, einen roten Multivan in Kirchhorst. Das Fahrzeug wurde gegen 20 Uhr in der Straße Am Dornbusch abgestellt und war um 21.55 Uhr verschwunden.

Nach Polizeiangaben hat das 2012 zugelassen Fahrzeug einen Wert von 35.000 Euro. In der Nacht zuvor wurden in Kirchhorst bereits ein T5 und ein T6 entwendet. Den Wert dieser beiden Bullis gibt die Polizei mit zusammen 90.000 Euro an.

Die bittet Zeugen, sich mit dem Kommissariat in Großburgwedel unter der Telefonnummer (05139) 9910 in Verbindung zu setzen. to

Von Thomas Oberdorfer