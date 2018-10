Kirchhorst

Autodiebe lieben die Bullis von Volkswagen. Das mussten die Besitzer eines T5 und T6 in Kirchhorst am Mittwochmorgen schmerzlich feststellen. Ihre an der Steller Straße abgestellten Fahrzeuge verschwanden in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Der T5 – die Polizei gibt seinen Zeitwert mit 25.000 Euro an –wurde am Dienstag gegen 18.20 Uhr am Fahrbahnrand abgestellt. Am Mittwochmorgen gegen 6 Uhr meldete der Besitzer ihn bei der Polizei als gestohlen. Das tat dann auch der Eigentümer eines T6 wenig später. Gegen 7 Uhr stellte er fest, dass sein Bulli ebenfalls in der Nacht entwendet wurde. Er hatte ihn am Abend zuvor um 21.30 Uhr unter einem Carport in einer Grundstückseinfahrt abgestellt. Laut Polizei hat das Fahrzeug einen Zeitwert von 65.000 Euro. Die Beamten bitte etwaige Zeugen der Diebstähle sich unter Telefon (05139/991-0) zu melden.

Von Thomas Oberdorfer