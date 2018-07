Isernhagen

In Altwarmbüchen hat ein Beziehungsstreit in der Nacht zu Mittwoch ein tödliches Ende gehabt. Eine 34-Jährige stach laut Polizei gegen 3.30 Uhr in der gemeinsamen Wohnung auf ihren 39-jährigen Lebensgefährten ein, der wenig später seinen schweren Verletzungen erlag. Unmittelbar wurde der Angreiferin offenbar bewusst, was sie getan hatte. „Sie klopfte einem Nachbarn und bat diesen, einen Notarzt zu alarmieren“, sagt Polizeisprecher André Puiu.

Eine Rettungswagenbesatzung versuchte noch erfolglos, den tödlich verletzten 39-Jährigen vor Ort zu reanimieren. „Die 34-Jährige wurde noch in der Wohnung festgenommen“, sagt Puiu. Wieso die beiden aneinandergeraten waren und der Streit tödlich endete, ist noch unklar. Dass die Angreiferin betrunken war, schließt die Polizei aus. „Die Untersuchungen hinsichtlich berauschender Mittel steht aber noch aus“, sagt Puiu. Offen ist ebenfalls, als was die Tat juristisch gewertet wird. Die Ermittlungen dauern an.

Von Peer Hellerling