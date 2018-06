Nachrichten Isernhagen - Diebe stehlen Lebensrettern die Funkgeräte Bei einem Einbruch in die DLRG-Wachstation am Altwarmbüchener See haben Unbekannte unter anderem acht Funkgeräte erbeutet – die die Lebensretter dringend für ihren Dienst benötigen.

Seit Jahren wacht die DLRG am Altwarmbüchener See über die Sicherheit der Badegäste. Per Funk bleiben die Retter in Verbindung. Quelle: Archiv