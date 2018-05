Altwarmbüchen

Ein 64 Jahre alter Autofahrer hat an der Opelstraße in Altwarmbüchen aus Unachtsamkeit seine eigene Ehefrau angefahren und verletzt.

Laut Polizei hatte der Mann die 58-Jährige am Mittwoch um 8.10 Uhr an der Opelstraße in Höhe des Baumarktes abgesetzt. Als sie bereits ausgestiegen war, erspähte er offenbar einen Bekannten und war dadurch ebenso wie seine Frau kurz abgelenkt. Er fuhr an, sie ging los – der Opel touchierte die Frau am Bein, woraufhin die 58-Jährige zu Boden stürzte und sich dabei verletzte. Die Besatzung eines Rettungswagens brachte sie zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Gegen den Ehemann leitete die Polizei standardgemäß ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein, das im weiteren Verfahren vermutlich aber wieder eingestellt werden wird. Und: Den ehelichen Frieden soll der Unfall laut Polizei nicht nachhaltig gestört haben.

Von Frank Walter