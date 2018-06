Genau eine Woche vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland kommt ein ausgewiesener Fußball-Experte am Freitag, 8. Juni, zum Bundesliga- und WM-Talk ins Porta an der Opelstraße 9 im Gewerbegebiet Altwarmbüchen. Uli Potofski, aus Gelsenkirchen stammender, bekennender Schalke-Fan hat mit markanter Stimme schon unzählige Sportsendungen moderiert. Ab 18 Uhr Uhr stellt er sich – anlässlich eines Moonlight-Shoppings - auf der Showbühne des Modehauses den Fragen von Moderator Jürgen Kerber, der ihm so manche Anekdote und Einsicht entlocken will. Einer Leidenschaft außerhalb des Fußballs hängt Potofski nach, die ihn auch schon als Moderator auf die Pferderennbahn in Langenhagen geführt hat: seine Faszination für Pferde.

Von Martin Lauber