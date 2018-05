Altwarmbüchen

Unbekannte haben bei einem Wohnwagen-Händler an der Hannoverschen Straße in Altwarmbüchen ein teures Neufahrzeug gestohlen. Die Schadenshöhe liegt laut Polizei bei rund 40.000 Euro.

Wie eine erste Durchsicht der Videoaufnahmen vom Gelände ergab, müssen sich die mindestens fünf Täter in der Nacht zu Donnerstag ab etwa 2 Uhr rund eineinhalb Stunden lang auf dem Grundstück aufgehalten haben. Sie überkletterten die Umzäunung, später brachen sie noch mehrere Tore auf. Dabei wurde längere Zeit auch ein Trennschleifer benutzt, was einiges an Lärm verursacht haben dürfte. Den ausgeguckten Wohnwagen schoben sie bis zur Ausfahrt und koppelten ihn dort an ein dunkles Fahrzeug. Beim gestohlenen Fendt Opal 650 SRG, Modell 2018, handelt es sich um einen samt Deichsel rund 8,60 Meter langen weißen Doppelachs-Wohnwagen. Mit dem Gespann und einem weiteren dunklen Auto flüchteten sie dann in Richtung der Autobahn 7.

Einer der Täter trug einen auffälligen rot-schwarzen Kapuzenpullover. Weitere Details zu den Tätern und ihren Fluchtfahrzeugen soll die Auswertung der Videoaufnahmen ergeben. Zudem hofft die Polizei auf Zeugenhinweise unter Telefon (05139) 9910.

Von Frank Walter