Nachrichten Isernhagen - Fluglärm: Resolution fordert Ruhepausen Die Isernhagener Politik will die Landesregierung auffordern, für mehr Ruhe am Himmel zu sorgen. Im Entwurf einer Resolution ist von Ruhepausen im Nachtflugverkehr die Rede.

Das Thema Fluglärm bewegt viele Menschen in Isernhagen. Der Rat der Gemeinde will per Resolution Erleichterungen in der Nacht fordern. Quelle: Symbolbild (dpa)