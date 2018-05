Isernhagen H.B

Niedersachsens Ministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Barbara Otte-Kinast, kommt am Montag, 4. Juni, nach Isernhagen. Die CDU-Politikerin aus Bad Münder spricht auf Einladung des CDU-Landtagsabgeordneten Rainer Fredermann in Voltmers Hof, Burgwedeler Str. 143, in H.B. über aktuelle Entwicklungen in der Landwirtschaftspolitik. Die gelernte ländliche Hauswirtschafterin war bis zur Ernennung zur Ministerin als Landwirtin tätig, Vorsitzende des Niedersächsischen Landfrauenverbandes Hannover sowie Mitglied im Landvolkvorstand.

Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr, interessierte Bürgerinnen und Bürger sind dazu willkommen. „Ich wünsche mir, dass es Frau Otte-Kinast in den nächsten Monaten gelingen wird, wieder ein Miteinander von Verbrauchern und der Landwirtschaft zu erreichen“, so Fredermann. mal

Von Martin Lauber