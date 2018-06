Isernhagen K.B

Der gemischte Chor Cantamus gibt am Sonntag, 24. Juni, ein Konzert in der St.-Marien-Kirche in Isernhagen K.B. Der 45 Stimmen umfassende Chor aus Kirchhorst unter Leitung von Martin Schulte gilt vielen in Isernhagen längst als Garant für niveauvolle, unverkrampfte und überraschende Konzerte.

Ab 18 Uhr heißt es „Da Capo!“ – frei übersetzt: „Noch einmal bitte!“ Entsprechend des Konzerttitels finden sich im Programm etliche musikalische Höhepunkte aus den vergangenen Jahren. Doch auch mit den neu einstudierten Stücken von Felix Mendelssohn Bartholdy, Ola Gjeilo und Billy Joel hoffen die Musiker, sich in die Herzen der Zuhörer zu singen. Zu hören sind außerdem geistliche A-cappella-Werke, Hits aus der „West Side Story“, ironische Volkslied-Bearbeitungen und schöne Kunstlied-Sätze. Am Klavier begleitet den Chor der hannoversche Jazzpianist Markus Horn. Weitere Informationen gibt es auf www.cantamus-chor.de.

Der Eintritt ist frei. Die Sänger bitte um Spenden zur Deckung ihrer Kosten.

Von Gabriele Gerner