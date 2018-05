Isernhagen F.B

Gleich zwei Tage hintereinander hatten das Vokal Ensemble Isernhagen und die Femmes Vocales im Mai 2016 den Isernhagenhof gefüllt – und für ihre Mammut-Produktion von „Carmina Burana“ Bravo-Rufe und stehenden Applaus geerntet. An diesen Erfolg wollen die Chöre in diesem Jahr anknüpfen und planen für das zweite Juni-Wochenende zwei neue Aufführungen.

Im Dritten Reich zunächst als „undeutsch“ beschimpft, dann aber doch 1937 uraufgeführt, hat das große Chorwerk aus dem zwölften Jahrhundert in der Neuinterpretation von Carl Orff bis heute kein bisschen an Kraft und Leidenschaft verloren. Heute gehört „Carmina Burana“ zu den meistaufgeführten Werken seiner Art. Immer wieder bedient sich die Werbung vieler der mitreißenden Melodien, die auch schon in Soundtracks von Film- und Fernsehproduktionen Verwendung fanden. Mal mit großer Wucht, mal mit schalkhaft leisen Tönen, werden das Glücksrad der Göttin Fortuna besungen, der heißersehnte Frühling gefeiert und die Macht der Liebe gepriesen – ein Fest voller Lebensfreude, Mystik und Romantik.

Die zum Teil einfach erscheinenden Melodie erfordern in Wirklichkeit ein Höchstmaß an Präzision bei der Intonierung, dem Klang, dem Tempowechsel, der Aussprache und besonders beim Wechsel von Pianissimo zu einem grandiosen Forte.

Mit mehr als 100 Sängern arbeitet Anne Drechsel konzentriert an diesem gewaltigen Chorwerk. Darunter finden sich neben dem Vokal Ensemble und den Femmes Vocales samt Gastsängern auch der Kinder- und Jugendchor Isernhagen, choreigene Solisten sowie Norbert Heidgen als Bariton. Unterstützt werden die Sänger von Diliana Michaeloff am Flügel, Markus Matschkowski am Keyboard sowie Henning Ahlrichs und Marco Schörshusen an den Schlagzeugen. Die Moderation übernimmt Elfie Prinz als Harlekin.

Aufgeführt wird „Carmina Burana“ am Sonnabend, 9. Juni, ab 19.30 Uhr, und Sonntag, 10. Juni, ab 17 Uhr wiederum im Isernhagenhof, der mittlerweile mit einer nagelneuen Lüftunsganlage besser als noch 2016 für den erwarteten Besucherandrang gerüstet ist. Eintrittskarten gibt es für 12, 16 und 20 Euro. Der Vorverkauf bei der Buchhandlung Böhnert in Isernhagen H.B und Großburgwedel startet am Sonnabend, 5. Mai – „das ideale Muttertagsgeschenk“, wie die Organisatoren meinen. Diesmal wird es keinen internen Vorverkauf geben – auch alle Chormitglieder müssen den offiziellen Weg gehen, um sich Tickets für Verwandte und Freunde zu sichern.

Von Frank Walter