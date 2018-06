Isernhagen F.B

Bei einer Kollision dreier Autos in Isernhagen F.B ist am Montagnachmittag eine Insassin verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte die Fahrerin eines Mini Cooper übersehen, dass vor der Rotlicht zeigenden Ampel in Höhe des Rewe-Marktes zwei Autos standen. Sie fuhr aus Richtung Großburgwedel kommend auf einen Opel Corsa auf, der durch die Wucht des Aufpralls wiederum auf einen Citroen geschoben wurde. Die Fahrerin des Opel klagte anschließend über Schmerzen im Nackenbereich. Die Besatzung eines Rettungswagens brachte sie zur Behandlung ins Krankenhaus Großburgwedel. Den Gesamtschaden an den drei Wagen schätzt die Polizei auf rund 5500 Euro.

Von Frank Walter