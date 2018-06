Altwarmbüchen/Kirchhorst

Gleich dreimal sind am Dienstag Autofahrer in Isernhagen nach Verkehrsunfällen geflüchtet. In allen drei Fällen leitete die Polizei Strafverfahren gegen unbekannt ein, jetzt suchen die Ermittler Zeugen.

Gegen 7.30 Uhr bog ein Skoda-Fahrer in Altwarmbüchen von der Hannoverschen Straße in Fahrtrichtung Kirchhorst etwa in Höhe von Möbel Höffner nach rechts auf einen Parkplatz ab. Der Fahrer eines nachfolgenden weißen Mercedes Sprinter, vermutlich ohne Aufschrift, bemerkte dies offenbar zu spät und kollidierte leicht mit dem Skoda. Der Sprinter-Fahrer hielt kurz an, fuhr dann aber davon.

Zwischen 15 und 15.45 Uhr wurde auf einem Praxisparkplatz an der Neuwarmbüchener Straße in Kirchhorst ein schwarzer Volvo seitlich an der Frontstoßstange beschädigt. Die Reparatur dürfte etwa 1500 Euro kosten. Auch der Verursacher dieses Unfalls flüchtete.

Wiederum in Altwarmbüchen krachte es gegen 15.45 Uhr erneut. Ein Seat-Fahrer musste auf der Opelstraße in Fahrtrichtung Hannoversche Straße an einer roten Ampel halten. Ein nachfolgender Lastwagen kam sehr dicht hinter dem Seat erst zum Stehen, fuhr dann aber leicht auf. Der Seat-Fahrer stoppte auf der Hannoverschen Straße, der Lastwagen-Fahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Er soll in einer orangefarbenen Zugmaschine mit grau-braunem Auflieger unterwegs gewesen sein.

Hinweise erbittet das Polizeikommissariat Großburgwedel unter Telefon (05139) 9910.

Von Frank Walter