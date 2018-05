Isernhagen F.B

Eine 33 Jahre alte Fußgängerin ist am Montagabend beim Überqueren der Hauptstraße in Iserhagen F.B. schwer verletzt worden. Eine Autofahrerin hatte die Frau an der Fußgängerampel am Isernhagenhof übersehen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei war eine 80 Jahre alte Autofahrerin mit ihrem Citroen um kurz vor 18.30 Uhr auf der Hauptstraße von K.B. kommend in Richtung Großburgwedel unterwegs. An der Fußgängerampel vor dem Kulturzentrum Isernhagenhof übersah die Seniorin aus bislang unbekannter Ursache das Rotlicht. Der Wagen erfasste die 33 Jahre alte Fußgängerin, als diese gerade aus Sicht der Autofahrerin von links kommend die Fahrbahn überquerte. Die Besatzung eines Rettungswagens brachte die Schwerverletzte zur Behandlung in eine Klinik.

Zwei Zeugen sind der Polizei bislang bekannt. Die Ermittler suchen nun dringend weitere Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können. Sie sollten sich mit dem Verkehrsunfalldienst der Polizeidirektion Hannover, Telefon (0511) 1091888, in Verbindung setzen.

Von Frank Walter