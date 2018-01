Hochbegabte junge Musiker spielen klassische Werke

Isernhagen F.B. Die beiden Lions Clubs Isernhagen-Burgwedel und Burgdorf-Isernhagen organisieren wie schon im vergangenen Jahr wieder ein Konzert junger Künstler im Isernhagenhof an der Hauptstraße 68 in F.B. Die Musikhochschule Hannover gibt ihren hochbegabten Jugendlichen dabei am Sonnabend, 27. Januar, ab 19.30 Uhr die Möglichkeit, sich vor einem großen Publikum in der Kulturscheune zu präsentieren.

Auf dem Programm stehen Stücke von Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Frédéric Chopin, Franz Schubert und Edvard Grieg für Klavier und Violine. Mit besonderer Spannung erwarten die Organisatoren den Auftritt des 13-jährigen David Amadeusz Patyra (Altsaxophon), der von Mert Yalniz (14) am Klavier begleitet wird. Die beiden spielen auf höchstem nationalen Niveau und werden den Zuhörern unter anderem mit Erwin Schulhoffs „Hot Sonata“ überraschen. Moderiert wird das Konzert von Udo Ziegenhorn.

Die Jugendlichen werden vom Institut zur Früh-Förderung musikalisch Hochbegabter (IFF) der Musikhochschule in einem Vorstudium als 13- bis 18-Jährige ausgebildet. Dies geschieht neben ihrer normalen Schulzeit an Wochenenden und in Ferienseminaren. Die beiden Lions-Clubs stellen den gesamten Erlös des Konzerts sowie eine zusätzliche Spende dem IFF zur Verfügung, um dadurch eine großzügige Förderung des hochbegabten Nachwuchses zu ermöglichen.

Eintrittskarten gibt es noch im Vorverkauf für zehn Euro in den Buchhandlungen Böhnert in Isernhagen H.B. und Burwgedel sowie im Lesenest an der Bothfelder Straße in Altwarmbüchen. An der Abendkasse kosten die Karten dann 12,50 Euro.

Von Frank Walter