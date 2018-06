Isernhagen F.B

Polizisten des Kommissariat Großburgwedel haben in der Nacht zu Sonnabend in Isernhagen F.B. einen 16 Jahre alten Jugendlichen festgenommen. Er steht im Verdacht, kurz zuvor mit zwei 17-jährigen Komplizen eine Bushaltestelle und mehrere Stromkästen an der Hauptstraße mit Graffiti beschmiert zu haben.

Während einer Streifenfahrt sahen die Beamten gegen 0.40 Uhr an der Bushaltestelle am Isernhagenhof die drei Jugendlichen. Als diese den Polizeiwagen bemerkten, rannten sie in verschiedene Richtungen davon. Bei der Fahndung stellten die Polizisten den 16-Jährigen an der Straße Möllerstrift, bei der Kontrolle entdeckten sie an seinen Händen frische Farbe. Da weitere Polizisten an der Bushaltestelle und an mehreren Stromkästen frische Graffiti und einen weggeworfenen Rucksack mit gerade benutzten Spraydosen fanden, nahmen die Beamten den Jugendlichen mit ins Kommissariat. Dort wurde er an einen Erziehungsberechtigten übergeben.

Die Fahndung nach den beiden Komplizen blieb ohne Erfolg. Jedoch ergaben weitere Ermittlungen Hinweise auf die Identität der beiden 17-Jährigen. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Graffiti.

Von Frank Walter