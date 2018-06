Isernhagen K.B

Das „Konzert für Nichtverreiste“ in den Sommerferien in der Kirchengemeinde St. Marien in Isernhagen K.B. hat mittlerweile Tradition. Auch in diesem Jahr haben Rika Uhle (Gesang), Janne Klein (Klavier) und Roland Baumgarte (Violoncello) wieder ein besonderes Programm erarbeitet, dass sie am Sonnabend, 30. Juni, ab 17 Uhr im Gemeindehaus am Martin-Luther-Weg 3 präsentieren werden.

Diesmal steht das „Konzert für Nichtverreiste“ unter dem Motto „Ein Lied geht um die Welt“. Volks- und andere Lieder werden erklingen, auch solche ohne Worte. Von den klassischen Komponisten sind beispielsweise Schumann, Mendelssohn und Chatschaturian vertreten, aber auch unbekanntere Komponisten werden vorgestellt. Geografisch bewegt sich das Programm unter anderem durch Deutschland, Österreich, die Schweiz, Schweden, Irland, England und sogar Japan. Der Eintritt ist frei, Spenden sind dem Trio willkommen.

Von Frank Walter