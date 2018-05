Isernhagen K.B

Hopfen und Malz, Gott erhalt’s – gemeint sind beide als elementare Inhaltsstoffe des Gerstensaftes Bier. Isernhagen Dörfer haben ihre ganz eigene Hopfen-Geschichte(n), weshalb der Ortsrat der Kircher Bauerschaft in diesem Jahr für Sonnabend, 9. Juni, ab 14 Uhr zur Premiere des Hopfenfestes an die St.-Marien-Kirche einlädt. Unterstützung kommt unter anderem von der Feuerwehr, der Bürgerstiftung Isernhagen und der Stiftung St. Marien.

Das Logo des Isernhagener Hopfenfestes. Quelle: privat

Verschiedene Craftbeer-Anbieter werden ebenso dabei sein wie der Lions-Club Burgdorf-Isernhagen, der selbstgemachte Burger anbieten wird. Die Feuerwehr wirft den Grill an, es gibt Streetfood, und der Schützenverein lädt zum Schießen um den Titel Hopfenkönig ein. Wer mag, kann im Kirchturm hinaufsteigen und sich das Fest von oben anschauen. Livemusik kommt von Mitgliedern der Musikschule Isernhagen unter anderem mit Celina Schultheis sowie von Sabrina Maria aus Altwarmbüchen. Diese steht für Schlager, Pop und Softrock. Dazu bestreitet ein Diskjockey den musikalischen Rahmen eines Festes, das von Kleinkindern bis Erwachsenen allen Besuchern Attraktionen und Geselligkeit bis in den späten Abend bieten will.

Hopfen gibt dem Bier, das die Menschheit im Herzen Europas bereits seit ewigen Zeiten durch Freud und Leid begleitet, seinen leicht bitteren Geschmack und erhöht die Haltbarkeit. Das aus Flüssen oder oder Brunnen geschöpfte „Trinkwasser“ dagegen war früher häufig von Keimen durchsetzt, weshalb Leichtbier im Mittelalter gar als unverzichtbares Lebensmittel galt.

Sängerin Sabrina Maria präsentiert beim Hopfenfest Schlager und Popsongs. Quelle: privat

Isernhagen verdankt eben diesem Hopfen einen Teil seines schon in früheren Jahrhunderten gewachsenen Wohlstandes. Die Bauern bauten Hopfen teils selber an, teils handelten sie mit ihm. Denn damals wie heute liegt Isernhagen äußerst verkehrsgünstig – die Autobahnen der Neuzeit waren damals Heerstraßen und Postwege, über die Waren etwa aus dem Wendland in Richtung Hannover transportiert wurden. Und die Bauern Isernhagens, von den eigenen Standortbedingungen mit Mooren und wenig fruchtbaren Ackerböden nicht gerade verwöhnt, nutzen die Lage zum Handeln, wobei sie ein weiteres lukratives Gut entdeckten: Pferde, die sie etwa aus Holsteiner Zuchtgebieten mit in die Heimat brachten, um sie selbst erfolgreich zu züchten.

Die Pferdehaltung blickt in Isernhagen also auch auf eine lange Geschichte zurück. Erkennbar ist dies an den Hufeisen, die im Viererpack auf den Wappen der vier Bauerschaften das vereinigende Element bilden. Daneben stehen als Unterschiede Eichenblatt, Eichel, Ähre –und eben für die Kircher Bauerschaft der Hopfen.

Von Patricia Chadde