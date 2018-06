Isernhagen

Wer in den Sommerferien in diesem Jahr nicht verreist, ist in Isernhagen zumindest kulturell gut versorgt. Die Veranstaltungsreihe „Kultursommer“ des KulturKaffees Rautenkranz bietet ab Ende Juni ein abwechslungsreiches Programm mit Musik, Kabarett und Lesungen.

Die Kabarettisten der „Leipziger Pfeffermühle“ eröffnen den Kultursommer am Freitag, 29. Juni, um 20 Uhr mit ihrem Programm „D-saster“. Die Wirtschaft brummt, der Diesel stinkt, und Volksmusik hilft auch nicht mehr: Was ist aus „Good Old Germany“ geworden? Das klärt das bekanntes Kabarett auf dem Isernhagenhof. Seit bereits 62 Jahren streut die „Mühle“ ihren scharfen Pfeffer in das politische Zeitgeschehen. Sie gehört damit zu den ältesten und bekanntesten deutschen Kabaretts. Bei ihr kommen zeitgemäße Unterhaltung, künstlerische Tradition, bissigen Pointen und deftiger politischer Witz zusammen. Dazu gibt es geschliffene Dialoge, komödiantische Spielszenen und mitreißende Gesangsnummern. Karten gibt es für 25 Euro im Vorverkauf und 30 Euro an der Abendkasse.

Der Schauspieler Michael Randsburg und der Pianist Clemens Kröger stehen mit ihrem Programm „Ganz schön frech“ am Freitag, 6. Juli, ab 20 Uhr auf der Bühne. Sie präsentieren einen ungewöhnlichen Liederabend mit Tanz, Gesang und Schauspiel, bei dem sie von Walt Disney bis Heinz Erhardt ein vielfältiges Repertoire auf dem Zettel haben. Der Eintritt kostet 18 Euro im Vorverkauf und 20 Euro an der Abendkasse.

Der „Titanic“-Autor Robert Niemann verspricht am Freitag, 13. Juli, Spaß und Satire mit dem Thema „ Männer, Frauen, Worte“. Alte Klischees über Männer und Frauen sind in der Satirelesung aber nicht gefragt. Die Tickets kosten 10 Euro im Vorverkauf, an der Abendkasse sind dann 13 Euro fällig.

Aus Hamburg bringt die Gruppe „Hafennacht“ am Donnerstag, 19. Juli, maritime Stimmung in die norddeutsche Tiefebene. Das Trio spielt Lieder von der See und spinnt Seemannsgarn vom Weggehen und vom Wiederkommen und von der großen Sehnsucht dazwischen. 18 Euro kostet der Eintritt im Vorverkauf, 20 Euro an der Abendkasse

Moritz Freiherr von Knigge, ein Nachkomme des berühmten Benimm-Autoren Adolph Freiherr von Knigge, präsentiert am Freitag, 27. Juli, sein erstes Kabarettprogramm im KulturKaffee. Sein Name steht für mahnende Worte, erhobene Zeigefinger und den formvollendeten Gang zum Lachen in den Keller. Karten kosten 20 beziehungsweise 25 Euro.

Den Abschluss des Kultursommers bildet am Freitag, 3. August, die plattdeutsche Kultband Godewind. Zum sechsten Mal lässt das Trio in Isernhagen sanfte Klänge und einfühlsame, romantische Töne erklingen. Sowohl neue Lieder als auch bewährte ältere Stücke haben sie im Gepäck. Das Ticket kostet 22 Euro im Vorverkauf und 25 Euro an der Abendkasse.

Das KulturKaffee Rautenkranz auf dem Isernhagenhof, Hauptstraße 68 in Isernhagen F.B., nimmt Reservierungen für alle Veranstaltungen des Kultursommers Isernhagen unter Telefon (05139) 9789050 und (0172) 4341092 sowie per E-Mail an info@rautenkranz-kultur.de entgegen. Der Einlass ist jeweils ab 18.30 Uhr. Dann gibt es die Möglichkeit, sich kulinarisch auf den Abend einzustimmen.

Von Elena Everding