Isernhagen F.B

Zum zweiten Mal will das Trio Coppo die Zuhörer im KulturKaffee Rautenkranz mit Latin Jazz unterhalten – und hat dabei am Freitag, 18. Mai, einen speziellen Gast dabei: Marcia Bittencourt, charmante und temperamentvolle Sängerin aus Brasilien, präsentiert kraftvolle, melodische und anspruchsvolle brasilianische Musik „auf höchstem Niveau“, so Gastgeber Stefan Rautenkranz.

Das Trio Coppo ist kein typisches Jazztrio. Wenn die Musik auch immer wieder von Jazz durchsetzt ist, so hat sich die Band mit Querflöte, Gitarre und Percussion doch vor allem afrokubanischen und brasilianischen Rhythmen verschrieben. Von Carlos Santana und George Benson über Chick Corea und Al Di Meola bis Pat Metheny und auch Bill Withers bleiben bei den überraschenden Arrangements wenig Wünsche offen. Auch den gefühlvollen Eigenkompositionen kann sich das Publikum selten entziehen.

Die Sängerin und Schauspielerin Marcia Bittencourt, geboren in Rio de Janeiro, startete 2010 ihre Solokarriere mit der CD „One Night Bossa“, eine Liveaufnahme aus dem Theater Glocke in Bremen. Im gleichen Jahr repräsentierte sie beim Black Art Festival in Atlanta den Bossa Nova und stand dabei gemeinsam mit den Grammy-Preisträgern Rachel Ferrell, Cassandra Wilson und Ivan Lins auf der Bühne.

Einlass an der Hauptstraße 68 in Isernhagen F.B. wird ab 18.30 Uhr gewährt, das Konzert im KulturKaffee Rautenkranz beginnt um 20 Uhr. Eintrittskarten kosten im Vorverkauf 20 Euro und an der Abendkasse 25 Euro. Voranmeldungen und Reservierungen sind unter Telefon (05139) 9789050 und (0172) 4341092 sowie per E-mail an info@rautenkranz-kultur.de möglich.

Von Frank Walter