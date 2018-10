Neuwarmbüchen

Eine böse Überraschung erlebte der Besitzer eines Skoda Fabia als er zu seinem Fahrzeug in Neuwarmbüchen zurückkehrte: Obwohl ordnungsgemäß an der Farster Straße abgestellt, war der Außenspiegel des Wagens zerstört. Augenscheinlich hatte ein anderes Auto den Skoda im Vorbeifahren touchiert und dabei den Spiegel abgerissen. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Unfall ereignete sich bereits am Freitag in der Zeit zwischen 18.50 und 20.35 Uhr. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen und bittet etwaige Zeugen sich unter der Telefonnummer (05139) 9910 bei der Dienststelle in Großburgwedel zu melden.

Von Thomas Oberdorfer