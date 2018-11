Kirchhorst

Der Ortsrat Kirchhorst hält an seiner Forderung nach einem neuen Treffpunkt für Jugendliche im Ort fest – gegen die Empfehlung der Gemeindeverwaltung für den Haushaltsplan 2019.

Kirchhorster Jugendliche wünschen sich schon lange einen Ort, an dem sie und ihre Freunde ungestört die Nachmittage und Wochenenden verbringen können. Der Ortsrat hatte die Idee unterstützt und beantragt, 9000 Euro für Bänke, einen Basketballkorb und einen Regenschutz am Bolzplatz an der Moorstraße im Haushalt einzuplanen.

In ihrer Einschätzung für die weitere Beratung bis zum Haushaltsbeschluss im Dezember spricht sich die Gemeindeverwaltung nun jedoch gegen den Treffpunkt aus. Sie befürchtet Unfälle, da der Standort keine Lampen aufweise, Vandalismus und dass der Treffpunkt wegen seiner abgeschiedenen Lage letztlich doch nicht so angenommen werde wie vom Ortsrat erwartet.

Diese Einschätzung stieß in der Ortsratssitzung am Dienstagabend auf wenig Gegenliebe, der Ortsrat hält an seinem Antrag fest. Immerhin rangiere der Treffpunkt für die Jugendlichen auch bei der Dorfentwicklungsplanung in der Rangliste der 60 Einzelprojekte auf Platz vier, so Ortsbürgermeister Herbert Löffler.

Mehr Sicherheit für den Schulweg?

Genauso wenig liegt der Ortsrat bei einem anderen Antrag für den Haushalt auf einer Linie mit den Fachleuten des Rathauses. Der geforderte Lückenschluss bei den Gehwegen am Schulweg zwischen dem Friedhofsparkplatz und dem Pastorenweg würde mehr als 43.000 Euro kosten. Nach Rücksprache mit der Schulleitung und der Polizei hat sich die Gemeindeverwaltung gegen diese Investition ausgesprochen – genauso wie zuvor gegen die Anordnung von Tempo 10, die der Ortsrat für den Schulweg gefordert hatte, um die Sicherheit zu erhöhen.

Doch damit will sich der Ortsrat nicht zufrieden geben. Er bleibt dabei, dass Geld für den Schulweg eingeplant werden soll – vielleicht sei ja auch eine Aufpflasterung möglich, um Schnellfahrer abzubremsen.

Von Frank Walter