Isernhagen N.B

Nach einem Wortgefecht hat ein Gast des Sportparks Isernhagen am Freitagabend einen Schlagstock gezückt und damit auf einen Mitarbeiter eingeprügelt.

Laut eines Polizeisprechers hatten am Freitag gegen 20 Uhr im Sportstudio an der Dieselstraße vier Gäste zunächst Badminton gespielt und dann die Sauna besucht. Weil sie nach dem Duschen das Wasser absichtlich laufen ließen, ermahnte ein Mitarbeiter die Besucher. Schimpfend verließen sie den Sportpark.

Als der Mitarbeiter kurz darauf um 22.30 Uhr den Betrieb abschloss und in Richtung seines Autos ging, stellte sich heraus, dass die Vier auf dem Parkplatz auf ihn gewartet hatten. Einer aus der Gruppe – 20 bis 25 Jahre alt, mit kurzen dunklen Haaren und Vollbart – zog der Polizei zufolge einen Schlagstock hervor und griff den Sportpark-Mitarbeiter an. Der 47-Jährige erlitt Verletzungen im Gesicht, an den Händen und Armen. Beobachtet wurde der Angriff auch von einem unbeteiligten Zeugen. Dann fuhren der Angreifer und seine drei Bekannten davon, offenbar in zwei Autos.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und versucht jetzt, die vier Männer ausfindig zu machen. Weitere Zeugen sollten sich unter Telefon (05139) 9910 im Polizeikommissariat Großburgwedel melden.

Von Frank Walter