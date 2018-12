Langenhagen/Wedemark/Burgwedel/Isernhagen

Was tun, wenn das Tier an Silvester oder Neujahr krank wird? Wo bekommen Sie dann Hilfe? Wir haben eine Übersicht erstellt, welche Tierärzte an Silvester und Neujahr im Norden der Region Notdienst haben und bei Krankheiten oder Verletzungen helfen:

Silvester: Tierklinik Isernhagen, Burgwedeler Straße 71 A, (0511) 7259520

Neujahr: Dr. Susanne Bettenburg, Schulstraße 2, in Burgwedel, Telefon in der Praxis (05139) 706700, im Notfall werden Anrufer außerhalb der Praxisöffnungszeiten an Ansprechpartner weitergeleitet oder erhalten Hinweise auf die diensthabende Klinik und Notfallnummer.

Von Leonie Oldhafer