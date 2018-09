Isernhagen

Das Gymnasium Isernhagen und die IGS Isernhagen bleiben an diesem Mittwoch geschlossen. Das gilt auch für die Haupt- und Realschule an der Jakobistraße. Der Unterricht entfällt. Grund dafür sind zwei Wasserrohrbrüche Altwarmbüchen – am Pappelweg und am Blocksberg. Bereits in der Nacht ist es in mehreren Teilen Isernhagens zu einer Unterbrechung der Trinkwasserversorgung gekommen. In Teilen konnte die Wasserversorgung wieder hergestellt werden. Laut Wasserverband Nordhannover arbeite man mit Nachdruck an der Behebung der Schäden. Es ist bereits der zweite Wasserrohrbruch in Altwarmbüchen binnen weniger Tage. Bereits am 14. September war ein Rohr an der Hannoverschen Straße gebrochen. Mehrere Keller von Wohnhäusern standen unter Wasser.

Von güm/RND