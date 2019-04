Umland Konzert in Hannover - Rotary-Orchester spielt für Klinik-Clowns Das Orchester aus versierten Amateurmusikern ist nur selten in Hannover zu Gast. Am Sonnabend spielten die Musiker unter anderem zu Gunsten der Klinik-Clowns.

Das Rotary-Orchester spielt am Sonnabend in der Neustädter Hof- und Stadtkirche in Hannover. Quelle: Tim Schaarschmidt