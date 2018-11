„Ein Meter Bildung“ heißt ein neuer, von der Tischlerei der Leine-VHS entwickelter Schreibtisch. Das aus Holz gefertigte, höhenverstellbare Möbelstück ist speziell für Schüler vorgesehen, die auf begrenztem Raum lernen müssen. „Wir wissen, dass in vielen Kinderzimmern kein Platz für einen normalen Schreibtisch ist“, sagt Tischlereileiter Martin Gamerschlag. „Die Kinder lernen oft am Esstisch oder im Wohnzimmer.“ Mit dem per Hand gefertigten Schreibtisch, der in drei verschiedenen Versionen zur Verfügung steht, will die VHS hilfebedürftige Familien unterstützen. Laut dem Bildungs- und Teilhabebericht der Region Hannover ist jedes dritte Kind in Laatzen von Armut bedroht. „Damit ist Laatzen in der Region leider führend“, sagt Sebastian Ermisch, bei der Leine-VHS zuständig für den Bereich Bildung und Teilhabe.

Damit das Möbelstück den Weg in die Wohnungen findet, hofft Ermisch auf eine Förderung vom Jobcenter. „Wir suchen aber auch andere Sponsoren“, sagt Gamerschlag. So könnten Firmen und Privatleute den Schreibtisch mitfinanzieren, der im Leineladen für 149 Euro verkauft wird. Wer das Projekt unterstützen möchte, kann sich unter Telefon (0511) 89714233 an Sebastian Ermisch wenden. dj