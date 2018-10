Alt-Laatzen

Feuerwehreinsatz im Wohngebiet: In einer Küche im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Wiesenstraße ist am Vormittag aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Die um 11.35 Uhr alarmierte Feuerwehr ist mit der Drehleiter und weiteren Fahrzeugen nach Alt-Laatzen ausgerückt. Die Dunstabzugshaube habe richtig in Flammen gestanden, sodass die Feuerwehr Schläuchen in die Wohnung verlegen musste, um den Brand zu löschen, erklärte Feuerwehrsprecher Gerald Senft. Zuvor habe die Polizei bereits einen Mann aus der Wohnung befreit.

Weitere Informationen folgen in Kürze.

Von Astrid Köhler