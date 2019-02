Alt-Laatzen

Der Laatzener Seniorenbeirat bietet neuerdings auch Sprechstunden in Alt-Laatzen an. Auftakt ist am Mittwoch, 20. Februar. Allerdings sind die dafür bislang vorgesehenen Räume nicht barrierefrei erreichbar, bedauert der Beiratsvorsitzende Winfried Kahle: Vorgesehen ist dafür der EDV-Raum der Leine-Volkshochschule im Obergeschoss des Gebäudes, der nur über eine Treppe zugänglich ist. „Wir haben in Alt-Laatzen bislang keine anderen Räume gefunden“, sagt Kahle. Wegen des anstehenden VHS-Umzug müsse aber ohnehin eine neue Lösung gefunden werden. „Der Seniorenbeirat bemüht sich für die zweite Jahreshälfte um eine barrierefreie Beratungsmöglichkeit.“

Bei der ersten Sprechstunde am 20. Februar steht Beiratsmitglied Werner Läwen für Fragen zu den Themen Vorsorgevollmacht, Patienten- und Betreuungsverfügung sowie Einführung in die digitale Welt bereit. Die Sprechstunde dauert von 10 bis 12 Uhr. jd

Von Johannes Dorndorf