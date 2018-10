Laatzen Alt-Laatzen/Springe - Immanuelkantorei singt Messe von Rossini Die „Petite messe solennelle“ ist ein sakrales Spätwerk des für Dutzende Opern bekannten Giacchino Rossini. Die Immanuelkantorei unter Leitung Zultan Suhos führt diese ab Freitag, 2. November, auf.

Die Immanuelkantorei unter der Leitung von Zoltán Suhó – hier am Klavier und bei der Langen Nacht der Chöre im September 2018 – singt am Sonnabend, 3. November, die „Petite Messe solennelle“ von Giachino Rossini. Am Vorabend ist der Chor bei St. Andreas in Springe zu hören. Quelle: Stephanie Zerm