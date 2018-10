Gleidingen

Bei einem schweren Arbeitsunfall im Gleidinger Industriegebiet ist am Sonntagabend ein 34-Jährige lebensgefährlich verletzt worden. Der Mitarbeiter des Schaumstoffe verarbeitenden Unternehmens Hanno war gegen 22.25 Uhr dabei mit Kollegen die Imprägnieranlage wie wöchentlich üblich zu reinigen, als sich diese plötzlich in Bewegung setzte und den Mann im Bereich des Oberkörpers einklemmte. Die Polizei geht nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen von einem Unglücksfall aus.

Der Unfall ereignete sich am Sonntag zu Beginn der 22-Uhr-Nachtschicht bei der wöchentlichen Reinigung der Kammern im Trocknungsbereich der Hauptanlage. Die alarmierte Feuerwehr benötigte etwa eine halbe Stunde, um die Maschine auseinanderzubauen und den in einer Walze zum Transport von Schaumstoffplatten eingeklemmten Mitarbeiter zu befreien. Der 34-Jährige sei währenddessen ansprechbar gewesen und von einem Notarzt versorgt worden, teilte Feuerwehrsprecher Gerald Senft mit. Ein Rettungswagen brachte den Mann anschließend in eine Klinik.

Außerdem wurde ein Notfallseelsorger zur Hilfe gerufen, der sich um die unter Schock stehenden Kollegen des Mannes kümmerte. In der Nachschicht am Sonntag waren zwölf Mitarbeiter vor Ort. Insgesamt zählt der Betrieb aktuell 175 Mitarbeiter.

Die Polizei begann noch in der Nacht mit den Ermittlungen und schaute sich am Montagvormittag gemeinsam mit Vertretern der Berufsgenossenschaft und des Unternehmens Hanno die Anlage genauer an.

„Wir können uns die Ursache im Moment noch nicht erklären“, teilte der Kaufmännische Leiter von Hanno, Thomas Konrad, am Montag mit. Es gebe „ein bis zwei“ Vermutungen, doch müssten diese noch genau geprüft werden. Fest steht: Der 34-jährige ist ein erfahrener, festangestellter Mitarbeiter und seit 2010 im Betrieb tätig. Das Unternehmen steht im engen Kontakt mit der Familie des Mannes.

„Der Unfall hätte nicht passieren dürfen“, machte Konrad klar. Die Mitarbeiter wurden seitens des Unternehmens umgehend per Email über den Vorfall informiert. Die Kollegen, die wie der 34-Jährige an der Maschine arbeiten, sollten noch Montagnachmittag gesondert informiert werden. Es gelt nun, die Ursache genau zu definieren und Maßnahmen einzuleiten, die eine Wiederholung ausschließen, betonte Konrad. Zusätzlich zu den Mitarbeitern und einem Team aus der Instandhaltung werde dafür auch externe Untersützung eingebunden.

Obwohl die Polizei dem derzeit Stand nach von einem Unglücksfall ausgeht und die Anlage am Montag um 12.30 Uhr wieder freigegeben hat, entschied das Unternehmen vorerst nicht weiter zu produzieren. Frühestens am Dienstag solle die Hauptanlage wieder in Betrieb gehen.

Von Astrid Köhler