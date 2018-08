Laatzen Hemmingen/Laatzen/Pattensen - Themenreihe Bestattung dreht sich auch um Musik Die Reihe „Kirche trifft…“ ist dafür bekannt, dass meist an besonderen Orten diskutiert wird. Eine Zusammenkunft ist bald in einem Bestattungsinstitut.

„I will always love you“ von Whitney Houston gehört zu den meistgespielten Liedern bei Trauerfeiern. Um Musik bei Bestattungen im Laufe der Zeit dreht sich deshalb auch der Themenabend im September in Pattensen. Quelle: dpa