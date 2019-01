Laatzen Blitzer in Laatzen - Raser müssen insgesamt über 188.000 Euro zahlen Hunderte Tempoverstöße wurden 2018 mit der mobilen städtischen Kamera und dem stationären Blitzer in Laatzen gemessen. Die mit der Region zu teilenden Bußgeldeinahmen summieren sich auf 188.000 Euro.

Längst nicht alle Autofahrer halten sich an Geschwindigkeitsvorgaben: Hunderte Tempoverstöße wurden in Laatzen mit dem mobilen Messgerät der Stadt festgehalten. Von den gesamten Bußgeldeinnahmen über 127.480 Euro (Stand 30. September) entfiel der Großteil auf Aufnahmen der mobilen Kamera und nur 7660 Euro auf die stationären Anlage in Ingeln-Oesselse. Quelle: Astrid Köhler