Laatzen Hildesheim - Verfilmter Roman wird zum Musical Das Theater für Niedersachsen (TfN) feiert im September mit einer Musicaladaption des Welterfolges „Die Brücken am Fluss“ Premiere.

Das Musical "Die Brücken am Fluss" feiert am Sonnabend, 8. September, um 19 Uhr am Stadttheater Hildesheim Premiere. Quelle: Jochen Quast