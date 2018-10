Laatzen-Mitte

Auch wenn der Herbst erst begonnen hat, das Jahresende naht und damit auch die beiden obligatorischen Jahresabschlusskonzerte der Laatzen Gospel Singers unter dem Motto „20 Jahre Gospel“. Am Wochenende 8. und 9. Dezember treten die Sängerinnen und Sänger im Forum der Albert-Einstein-Schule auf.

Ursprünglich hieß der Verein Sängervereinigung Laatzen. Vor genau zwei Jahrzehnten aber nahm der Chor erste Gospelstücke in sein Repertoire auf. Vier Jahre später benannte sich der Chor dann gänzlich um in Laatzen Gospel Singers.

Seit rund einem Jahr leitet Marlies Weymann das Ensemble. Die Jazz-, Pop- und Gospelsängerin studierte an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover, ist Mitglied des Jazzchores Vivid Voices und unterrichtet an der Musikschule Seelze. Bei den Laatzen Gospel Singers ist sie für 50 Sängerinnen und Sänger verantwortlich. Der Chor probt wöchentlich. Dazu kommen Auftritte in Kirchen und Konzertsälen, auf Open-Air-Veranstaltungen und wenn gewünscht, auch auf Hochzeiten oder Geburtstagsfeiern.

Der Chor unter der Leitung von Marlies Weymann. Quelle: privat

Das aktuelle Programm umfasst nicht nur „klassische“ Gospels, sondern auch passend arrangierte Popgospels wie „Dieser Weg“ von Xavier Naidoo oder „Circle of life“ aus dem Elton John-Musical „König der Löwen“. Dazu werden bei den Jubiläumskonzerten auch ganz neu erarbeitete Songs präsentiert. Der Chor verspricht „ein wahres Gospelfest“.

Das Konzert am Sonnabend, 8. Dezember, beginnt um 19 Uhr, der Auftritt am Folgetag bereits um 17 Uhr.

Vorverkauf startet am Freitag

Der Vorverkauf startet bereits am Freitag, 26. Oktober. Der Eintritt kostet 12 Euro (ermäßigt 6). Karten sind in der Buchhandlung Decius, Leine-Center in Laatzen, und im Sitt Getränkemarkt, Hildesheimer Straße 310 in Rethen, zu bekommen. Reservierungen werden unter der Telefonnummer 0170 –142 62 90 angenommen.

Sollten Restkarten vorhanden sein, werden diese an der Abendkasse für 14 Euro (ermäßigt 8) angeboten. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass weder an den Vorverkaufsstellen, noch an der Abendkasse Kartenzahlung möglich ist. Weitere Informationen über den Chor sind im Internet unter www.laatzen-gospel-singers.de zu bekommen.

Von Katharina Kutsche