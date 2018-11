Eine Tafel erinnert an den „Adam Riese“ von Grasdorf

Laatzen Grasdorf - Eine Tafel erinnert an den „Adam Riese“ von Grasdorf Die Stiftung Grasdorf an der Leine erinnert mit einem Schild an Ferdinand Heuer. Der Lehrer war im Ort einst ein wichtiger Ratgeber, und er verfasste landesweit bekannte Rechenbücher.

Eine Tafel am Fußweg in Richtung Grundschule erinnert an den früheren Grasdorfer Lehrer Ferdinand Heuer, der durch seine Rechenbücher bekannt wurde. Quelle: Privat