Laatzen

Bei einem Küchenbrand in einem Zweifamilienhaus in Laatzen-Mitte sind am Sonnabendmorgen zwei Menschen leicht verletzt worden. Ein Mann atmete bei Löschversuchen Rauch ein und verletzte sich zudem am Arm. Er kam ebenso wie seine Frau mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Nach Angaben der Feuerwehr hatte im Erdgeschoss des Gebäudes an der Straße Engerode eine Pfanne mit Fett Feuer gefangen. Die Flammen entzündeten die Dunstabzugshaube.

Küchenbrand in Laatzen-Mitte. Quelle: Senft/Stadtfeuerwehr Laatzen

Offenbar hatte die Bewohnerin die Pfanne auf dem Herd vergessen und war einkaufen gegangen. Als ihr Sohn den Rauch aus der darüber liegenden Wohnung bemerkte, eilte er in die Küche der Erdgeschosswohnung und löschte den Brand mit einem Feuerlöscher. Seine Frau hatte zusammen mit den zwei und sieben Jahre alten Kindern das Haus bereits verlassen.

Die Feuerwehr, die gegen 9.22 Uhr eintraf, untersuchte die Küche mit einer Wärmebildkamera, fand aber keine weiteren Glutnester. Die Küche sowie Teile der Wohnung wurden stark von Ruß in Mitleidenschaft gezogen. Die Schadenshöhe ist unklar.

Von RND/dpa