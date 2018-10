Laatzen-Mitte

Wegen eines überhitzten Rollstuhl-Ladegeräts ist am Sonntagabend die Brandmeldeanlage im Seniorenpflegeheim Margarethenhof am Schubertweg ausgelöst worden. Die Feuerwehr wurde um 19.46 Uhr alarmiert. In einem Zimmer in der zweiten Etage stellten die Einsatzkräfte bei einem Ladegerät für einen elektrischen Rollstuhl eine starke Erhitzung fest, außerdem roch es in dem Raum verschmort. Der 75-jährige Bewohner war vom Pflegepersonal bereits in ein anderes Zimmer verlegt und das Gerät vom Strom getrennt worden. Wie es zu der Überhitzung kam, ist unbekannt. Der Rettungsdienst war wegen einer möglichen Rauchvergiftung des Bewohners ebenfalls vor Ort. jd

Von Johannes Dorndorf