Gasgeruch in Mehrfamilienhaus: Feuerwehr sperrt Hildesheimer Straße

Laatzen Gasgeruch in Alt-Laatzen - Gasgeruch in Mehrfamilienhaus: Feuerwehr sperrt Hildesheimer Straße Wegen eins möglichen Gaslecks in einem Wohn- und Geschäftshaus ist die Feuerwehr am Sonntag nach Alt-Laatzen ausgerückt und wurde die Hildesheimer Straße gesperrt. Kurzer Zeit später gab’s Entwarnung.

Gasgeruch in Alt-Laatzen: Mit Atemschutzgeräten betraten und kontrollierten Feuerwehrleute am Sonntagabend ein Wohn- und Geschäftshaus an der kurzzeitig gesperrten Hildesheimer Straße, doch die Messgeräte zeigten keine Auffälligkeiten. Quelle: Gerald Senft