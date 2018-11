Gleidingen

Wegen einer überhitzten Therme sind am Donnerstagnachmittag mehr als ein Dutzend Feuerwehrleute zu einem Bungalow an der Hildesheimer Straße in Gleidingen ausgerückt. Die Bewohnerin hatte den austretenden Dampf für Rauch gehalten und meinte auch Flammen gesehen zu haben. Die aus Gleidingen, Rethen und Laatzen eintreffenden Helfer kontrollierten die Therme mit der Wärmebildkamera. Erste Messung hätten eine Temperatur von 250 Grad Celsius angezeigt, sagte Feuerwehrsprecher André Oestreich. Nachdem die Gaszufuhr unterbrochen und die Sicherung herausgedreht worden war, kühlte sich das Gerät. Kurz bevor die Helfer die Einsatzstelle nach etwa einer Dreiviertelstunde wieder verließen zeigte die Wärmebildkamera nur noch 120 Grad Celsius an.

Von Astrid Köhler