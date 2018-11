Gleidingen/Sarstedt

Ein Auffahrunfall während des Feierabendverkehrs um 17.15 Uhr auf der Bundesstraße 6 zwischen Heisede und Sarstedt hat am frühen Mittwochabend zu Staus bis nördlich der Ampelkreuzung von Gleidingen geführt. Nach Polizeiangaben waren drei Fahrzeuge beteiligt und wurde eine 28-jährige Golffahrerin aus Sarstedt leicht verletzt.

Der 35 Jahre alte Fahrer eines VW Polo, der in Richtung Hildesheim unterwegs war, hatte offenbar das Ende eines Staus übersehen. Er prallte in den Golf Kombi der 28-Jährigen, der wiederum in einen davor haltenden VW Bus eines 34-jährigen Gieseners geschoben wurde. Polo und Golf seien „ineinander verkeilt“ gewesen, erklärte André Oestreich von der um 18.11 Uhr zur Hilfe gerufenen Feuerwehr in Gleidingen. Gemeinsam mit der Polizei sicherten ein Dutzend Helfer von dort die Unfallstelle ab. Außerdem klemmten die Gleidinger die Batterien ab und beseitigten die ausgelaufenen Betriebsstoffen mit Ölbindemitteln. Ein Abschleppdienst rückte an und zog die Fahrzeuge mit Stahlseilen auseinander, eh sie abtransportiert werden konnten.

Die Golffahrerin, die über Unwohlsein klagte, kam zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Der Verkehr wurde während der Bergungsarbeiten einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Kurzzeitig wurde die B6 auch voll gesperrt. Der Verkehr aus Richtung Norden staute sich zeitweise fast drei Kilometer zurück bis zur sogenannten Erdbeerbrücke nördlich der B6-Ampelkreuzung.

Der Sachschaden summiert sich laut Polizei auf rund 30.000 Euro.

Von Astrid Köhler