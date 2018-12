Laatzen Gleidingen - Stadt will Bebauungsplan für Festplatz aufstellen Wie 1987 und 2004 soll der Gleidinger Sport- und Festplatzes erneut Mal verkleinert werden: zugunsten des benachbarten Baustoffhandels. Die Stadt will einen B-Plan aufstellen und die Fläche erhalten.

Seitdem bekannt geworden ist, dass der Gewerbebetrieb neben dem Sport- und Festplatz in Gleidingen erweitern will, fürchtet der BSV Gleidingen um seine Trainingsmöglichkeiten auf der Flutlichtanlage an der Oesselser Straße und B-6-Kreuzung. Die Stadt will den Standort im Zuge des neuen Bebauungsplanes langfristig für die Sport- und Freizeitnutzung sichern. Quelle: Astrid Köhler