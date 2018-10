Grasdorf

Die Kirchengemeinde von St. Marien in Grasdorf feiert am Sonntag, 14. Oktober, um 18 Uhr einen besonderen Abendgottesdienst. Am selben Tag wird auch der vor mehr als 34 Jahren in San Salvador ermordete katholische Geistliche Oscar Romero, einen der prominentesten Verfechter der Befreiungstheologie und Kritiker der Militärjunta, heiliggesprochen. Der damals 62-jährige Erzbischof von San Salvador wurde am 24. März 1980 während einer Messe von Auftragsmördern erschossen. Sein Tod markierte den Beginn des Bürgerkrieges in dem zentralamerikanischen Land El Salvador mit mehr als 70.000 Toten.

Was der katholische Erzbischof Romero mit der evangelischen Kirche zu tun hat und wie die Befreiungstheologie diese betrifft, soll am Sonntag Thema des Gottesdienstes in Grasdorf sein. Die Laatzener Gruppe Catch Me Back spielt lateinamerikanische Rhythmen und Lieder. Der Eintritt ist frei, um Spenden für die Band wird gebeten.

Von Elena Everding und Astrid Köhler