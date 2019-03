Die teils hitzigen Diskussion um den Laatzener Verkehrsentwicklungsplan (VEP), um Park- und Fahrradstreifen und Busverbindungen haben es gezeigt: Das Thema Mobilität beschäftigt Bürger und Politiker in Laatzen gleichermaßen. So passt es auch, dass die Laatzener Grünen für Dienstag, 19. März, ab 18.30 Uhr zu einem Diskussionsabend zum Thema „Mobilität und Verkehrsentwicklung in Laatzen“ einladen.