Hannover

Fahrgäste der Üstra müssen sich für Sonntag, 17. März, wegen einer Baustelle in Hannover-Wülfel auf den Strecken der Stadtbahnlinien 1 und 2 auf einen Schienenersatzverkehr einstellen. Weil entlang der Hildesheimer Straße im Bereich der Einmündung zur Straße Am Eisenwerk die Gleise erneuert werden, fahren am 17. März die Bahnen der Linien 1 und 2 von 5 Uhr bis zum Betriebsschluss stadtauswärts nur bis zur Haltestelle Peiner Straße. Von dort werden die Fahrgäste mit Bussen zu den Endpunkten in Laatzen, Rethen und Sarstedt gebracht. Der Umsteigepunkt befindet sich direkt an der Haltestelle.

Während der Bauarbeiten wird nur der Haltepunkt Laatzen/Rethener Winkel von den Bussen nicht angefahren und entfällt ersatzlos. Alle anderen Ausweichstationen werden laut Üstra an den regulären Stadtbahnhaltestellen eingerichtet. Vom Endpunkt Laatzen aus fahren die Busse stadteinwärts an der Ersatzhaltestelle hinter der Einmündung zur Wülferoder Straße ab. Damit die Anschlüsse in der Innenstadt pünktlich zu erreichen sind, fahren die Ersatzbusse an den Endpunkten Laatzen, Rethen und Sarstedt fünf Minuten vor der fahrplanmäßigen Zeit ab.

Von Ingo Rodriguez