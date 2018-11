Laatzen Grasdorf - Viele Hundert Gäste beim Martinsmarkt Viele Aktivitäten für Kinder und Erwachsene und einen Laternenumzug gab es beim Martinsmarkt der Freien Martinsschule in Grasdorf. Mit dem Erlös aus dem Basar sollen Parkbänke angeschafft werden.

An der Fahrenden Schmiede von Siegmund Kupka (re.) aus Eldagsen schmieden sich viele Kinder ihr Souvenir, so lange das Eisen noch heiß ist, so wie hier Francesco (li., 10), aus Hannover-Mittelfeld. Quelle: Torsten Lippelt