Ingeln-Oesselse/Lühnde

Die Zwölf-Apostel-Gemeinde Sarstedter Land, die auch Ingeln-Oesselse umfasst, will eine neue Männergruppe ins Leben rufen. Unter der Leitung von Pastor Raphael Below sowie dem Ehrenamtlichen Matthias Brinkmann sollen regelmäßige Treffen und Aktionen für Männer und Jungen im Alter ab 14 Jahren angeboten werden. Als erster Termin ist für Sonnabend, 27. Oktober, eine Wanderung nach Hildesheim geplant.

„Die Bibel ist voll mit beeindruckenden Männergeschichten und Männererlebnissen“, schreiben die Initiatoren in ihrem Ankündigungstext. Obwohl diese aus einer anderen Zeit stammten, gehe es doch wie heute viel um menschliche und damit auch männliche Gefühle wie Liebe, Konkurrenz, Neid, Macht, Eifersucht und Zuneigung. Genau darüber sollten die Teilnehmer der offenen Gruppen bei gemeinsamen Treffen und Aktionen ins Gespräch kommen. „Wir sind für alle Ideen offen“, betont der ehrenamtlich engagierte Brinkmann, der als Sozialarbeiter zehn Jahre lang in der Laatzener Jugendpflege und für die Sozial- und Stadtteilarbeit zuständig war, eh er Pressesprecher der Kommune wurde. Möglich sei es, dass künftig sogar monatlich Aktionen an wechselnden Orten der zwölf Gemeinden angeboten werden.

Zum Auftakt geht es am Sonnabend, 27. Oktober, nach einer gemeinsamen Andacht um 9 Uhr in der Lühnder St.Martin-Kirche zu Fuß und mit individueller Rucksackverpflegung nach Hildesheim. Ziel der 16 Kilometer langen Tour ist die Michaeliskirche, ein Weltkulturerbe der Unesco, wo auch eine kurzweilige Führung geplant ist. Danach geht es mit öffentlichen Verkehrsmitteln und auf eigene Kosten nach Hause.

Für Fragen zu der Wanderung oder der neuen Gruppe „Zwölf-Apostel-Männer-Aktiv“ sind die Initiatoren über das Gemeindebüro in Ingeln-Oesselse erreichbar unter Telefon (05102) 2134.

Von Astrid Köhler